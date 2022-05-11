Мариуполь почти полностью освобождён от украинской группировки. Однако на территории металлургического комбината "Азовсталь" по-прежнему остаются боевики. Российская сторона отказалась от штурма масштабного предприятия, где скрываются оставшиеся силы ВСУ и представители нацбатов.
Бойцы Народной милиции ДНР прокомментировали сложившуюся обстановку в Мариуполе и отметили, что у заблокированных силовиков нет никаких средств для осуществления прорыва. Военные ДНР убеждены, что противник на "Азовстали" в скором времени начнёт сходить с ума, осознав, что помощь так и не придёт.
Один из собеседников издания "Украина.ру" заявил, что киевское руководство извлекло урок из ошибок в Мариуполе, поэтому Одесса и Харьков уже не повторят судьбу города.
"В украинском командовании поняли и признали свою стратегическую ошибку: им не следовало оборонять Мариуполь, а, поняв, что город вскоре будет окружен и фронт сместится к Днепру, следовало срочно покидать позиции. На это указал плененный нами командир 36-ой бригады морпехов полковник Баранюк", — отметил военный.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".