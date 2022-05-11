Бойцы ДНР: Киев признал ошибки, Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя

Мариуполь почти полностью освобождён от украинской группировки. Однако на территории металлургического комбината "Азовсталь" по-прежнему остаются боевики. Российская сторона отказалась от штурма масштабного предприятия, где скрываются оставшиеся силы ВСУ и представители нацбатов.

Бойцы Народной милиции ДНР прокомментировали сложившуюся обстановку в Мариуполе и отметили, что у заблокированных силовиков нет никаких средств для осуществления прорыва. Военные ДНР убеждены, что противник на "Азовстали" в скором времени начнёт сходить с ума, осознав, что помощь так и не придёт.

Один из собеседников издания "Украина.ру" заявил, что киевское руководство извлекло урок из ошибок в Мариуполе, поэтому Одесса и Харьков уже не повторят судьбу города.