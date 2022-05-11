Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова

Истребительная и штурмовая авиация Украины заметно активизировалась в последние несколько дней. Эксперты предполагают, что ВВС Украины пополнились новыми пилотами, которые прошли повышение квалификации на западе страны.

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщает, что за последние два дня увеличилась активность тактической авиации ВСУ на Николаевско-Херсонском и Харьковском направлениях. Ранее были зафиксированы пять вылетов Су-25, Су-27 и МиГ-29 с авиабазы Долгинцево в Днепропетровской области и Васильков в Киевской.

Военные самолёты Украины совершают полёты с передовых баз, используя тактику постоянной смены дислокации.