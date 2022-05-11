Военный эксперт Константин Сивков выразил своё мнение по поводу попытки Вооружённых сил Украины захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. Ранее в Минобороны РФ попытку назвали "бездумной пиар-акцией", повлекшей рекордные потери украинской стороны.
По словам Сивкова, Киев попытался показать Западу, что боеспособные формирования у Украины ещё есть, а значит, им и далее потребуется западное оружие. Он напомнил, что попытка атаки острова Змеиный была отбита, равно как и попытка ВСУ начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом.
"Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск", — заявил Сивков газете "ВЗГЛЯД".
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".