Pucará Defense: ВС РФ применяют тактику рассредоточенных боёв в лесах Донбасса

ВС РФ продолжают синхронное наступление со стороны Северского Донца и Попасной, зайдя в тыл группировки ВСУ, разместившейся в Северодонецко-Лисичанской агломерации. Издание Pucará Defensa опубликовало статью о продвижении российских войск.

В издании описали особую военную тактику ВС РФ, применяемую на лесистой местности. Российский спецназ, действуя малыми группами, ведёт рассредоточенный бой и прочёсывает лес. После этого в бой вступают основные силы российской армии. При помощи данного приёма ВС РФ удаётся успешно вести наступление, так что ВСУ рискует потерять Белогоровку.