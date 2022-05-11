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Автор Элиза Ибрагимова

Pucará Defense: ВС РФ применяют тактику рассредоточенных боёв в лесах Донбасса

Силовые структуры

ВС РФ продолжают синхронное наступление со стороны Северского Донца и Попасной, зайдя в тыл группировки ВСУ, разместившейся в Северодонецко-Лисичанской агломерации. Издание Pucará Defensa опубликовало статью о продвижении российских войск.

В издании описали особую военную тактику ВС РФ, применяемую на лесистой местности. Российский спецназ, действуя малыми группами, ведёт рассредоточенный бой и прочёсывает лес. После этого в бой вступают основные силы российской армии. При помощи данного приёма ВС РФ удаётся успешно вести наступление, так что ВСУ рискует потерять Белогоровку.

"Это не плохие новости, а ужасные. Это означает, что они прорвали украинские рубежи обороны, выйдя в тыл сосредоточения украинских войск в Северодонецке и Лисичанске", — пишет автор публикации.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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