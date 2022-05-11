Украина специально заражала ЛНР туберкулёзом с устойчивостью к лекарствам

В Луганской народной республике в 2020 году киевский режим преднамеренно заражал жителей Славяносербского района туберкулёзом.

Характерно, что заболевание это было с высокой устойчивостью к лекарствам, сообщает Минобороны России. Организаторы чудовищной акции распространяли среди детей в селе Степовое фальшивые банкноты, заражённые возбудителем туберкулёза

Также ведомство сообщает, что Мариуполь под украинским контролем в тесном контакте с Пентагоном использовался как центр для сбора и паспортизации холеры.

В биоветлаборатории найден акт от 25 февраля 2022 года по уничтожению коллекции патогенов, по которому там проводились работы с возбудителями холеры, сибирской язвы, туляремии — однако часть коллекции лаборатории в спешке не успели уничтожить, и российские спецвойска для хранения в безопасных условиях вывезли 124 штамма.

Также Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке Киевом провокаций с целью обвинения российской армии в применении оружия массового поражения.