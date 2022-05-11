Боевики ВСУ устроили гуманитарную катастрофу — взорвали дамбу под Авдеевкой

11 мая боевики ВСУ взорвали дамбу под донецкой Авдеевкой.

Сообщается, что неонацисты устроили настоящую гуманитарную катастрофу недалеко от столицы Донецкой народной республики.

Позже и жители оккупированной части Донбасса сообщили о взрыве ВСУшниками дамбы Карловского водохранилища.

"Дым действительно в стороне Авдеевки, но не в самом городе. Дым по неподтвержденным пока данным со стороны Карловского водохранилища, сообщают о подрыве дамбы", — говорят жители Авдеевки.

А Минобороны сообщает, что в жилых кварталах и более чем на десяти предприятиях Краматорска и Славянска нацисты держат более 90 тыс. жителей, используя их как живой щит.

Сейчас там тоже реальная угроза гуманитарной катастрофы, Россия призывает ООН, ОБСЕ и МККК принять меры для эвакуации мирного населения.