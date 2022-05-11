EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белгородской области ВСУ убили одного человека, еще трое пострадали
Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине
Лепс, Долина и Дюжев на Донбассе почтили память жертв фашизма
DE: Запад может уничтожить Москву и Санкт-Петербург за 90 секунд
Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов
Холера может прийти из южных регионов в Нижегородскую область
Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"
Автор Дмитрий Плотников

Боевики ВСУ устроили гуманитарную катастрофу — взорвали дамбу под Авдеевкой

Силовые структуры

11 мая боевики ВСУ взорвали дамбу под донецкой Авдеевкой.

Сообщается, что неонацисты устроили настоящую гуманитарную катастрофу недалеко от столицы Донецкой народной республики.

Позже и жители оккупированной части Донбасса сообщили о взрыве ВСУшниками дамбы Карловского водохранилища.

"Дым действительно в стороне Авдеевки, но не в самом городе. Дым по неподтвержденным пока данным со стороны Карловского водохранилища, сообщают о подрыве дамбы", — говорят жители Авдеевки.

А Минобороны сообщает, что в жилых кварталах и более чем на десяти предприятиях Краматорска и Славянска нацисты держат более 90 тыс. жителей, используя их как живой щит.

Сейчас там тоже реальная угроза гуманитарной катастрофы, Россия призывает ООН, ОБСЕ и МККК принять меры для эвакуации мирного населения.

 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
днр
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Последние материалы
В Белгородской области ВСУ убили одного человека, еще трое пострадали
Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине
Лепс, Долина и Дюжев на Донбассе почтили память жертв фашизма
DE: Запад может уничтожить Москву и Санкт-Петербург за 90 секунд
Из водяных чудовищ делают культы
Петербурженку осудили за песню Высоцкого и трансляцию порочащих армию РФ слов
Холера может прийти из южных регионов в Нижегородскую область
Политолог рассказал, за что Восточная Европа ненавидит Россию
Обнаружен тоннель, по которому боевики покидают "Азовсталь"
Войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников