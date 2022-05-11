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Автор Элиза Ибрагимова

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Силовые структуры

Несколько групп боевиков ВСУ и "Азова"* в ходе контакта с российскими военными по радиоканалам заявили о готовности обсудить варианты возможного выхода с территории завода "Азовсталь". Как сообщает издание "Военное обозрение", обсуждался вариант сдачи в плен.

Военные ВС РФ очередной раз напомнили боевикам, что выйти с заблокированной территории "Азовстали" можно только сложив оружие, а эвакуация в "третьи страны" не предусмотрена.

Напомним, что в периоды, когда гуманитарные коридоры на территории "Азовстали" не работают, российская авиация наносит удары боеприпасами крупного калибра по местам дислокации украинских боевиков. Это приводит к обрушению металлических конструкций и входов в подземные помещения.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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