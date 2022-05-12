Бородай: ВСУ ушли с юга Донбасса из-за превосходства российской армии

Вооружённые силы Украины (ВСУ) без боя покинули юг Донбасса, их испугала голая степь, где очевидно превосходство российской армии в артиллерии и бронетехнике. Об этом заявил депутат Госдумы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он отметил в интервью изданию "Украина.ру", что ВСУ зачастую выбирают для боевых действий север Донбасса и районы Харьковской области. По его словам, там находятся леса с пересечённой местностью.

"У ВСУ есть возможность использовать местные условия для того, чтобы максимально зацепиться", — считает Бородай.

Парламентарий подчеркнул: украинские военные предпочитают отступать с открытой местности, сжимая свою линию фронта. Он убеждён в том, что "военная машина Украины" всё-таки надломится, несмотря на всю помощь, которую оказывают Киеву западные страны.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине по ленд-лизу. США предоставят ВСУ боеприпасы, технику, продовольствие и медикаменты.