Комендант "Камброд": бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев

Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев. Об этом заявил военный комендант города с позывным "Камброд".

Он отметил в интервью РИА Новости, что бойцы ВСУ нередко переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попасть в Луганскую народную республику.

"Бывают случаи, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР", — сказал комендант.

По его словам, таких военнослужащих задерживают. Он пояснил, что на днях были остановлены двое мужчин, которые хотели покинуть Рубежное на автомобиле, выдавая себя за беженцев.

Ранее помощник руководителя Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что остатки выбитых из Рубежного ВСУ заблокированы на заводе "Заря". Он подчеркнул: военные очистили предприятие от опорных пунктов и точек противника.