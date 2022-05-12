Украинский артиллерист признался в обстрелах мирных граждан

Артиллерист украинской армии Александр Плотников признал, что вёл огонь по мирным жителям из гаубицы. Российские следователи предъявили ему и его командиру обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, сообщает СК РФ.

"Вели огонь по населённым пунктам Сартана, Талаковка. В них находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте", — рассказал Плотников военным следователям.

По его словам, приказ об обстрелах отдавал начальник артиллерии 36 бригады морской пехоты ВСУ Роман Шостак. Огонь вёлся из самоходной установки "Акация" калибром 152 миллиметра.

Следственный комитет России предъявил обвинения в жестоком обращении с гражданскими и применении запрещенных методов ведения войны Шостаку, Плотникову, а также ещё нескольким украинским артиллеристам.