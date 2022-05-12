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Автор Мария Карева

Inside Over: ВС Франции не готовы к вооруженному конфликту из-за дефицита оружия

Силовые структуры

Вооружённые силы Франции, которые считаются крупнейшей военной силой в Европе, не готовы к предполагаемому противостоянию с Россией. Французской армии не хватает самолётов, танков, кораблей, пушек и особенно боеприпасов. Об этом сообщает издание Inside Over.

Парламентская комиссия, которая была учреждена президентом Франции Эммануэлем Макроном после начала военной спецоперации на Украине, предоставила отчёт. По результатам документа стало известно, что арсеналы французской армии опустели. Для восстановления необходимо около семи миллионов евро.

По словам председателя комиссии Кристиана Камбона, в случае противостояния французская армия израсходует оставшиеся боеприпасы за три дня.

"С оружием нового поколения (ракеты, беспилотники, самолёты) ситуация обстоит ещё хуже. Скоро Франция будет полностью зависеть от зарубежных поставщиков. Сейчас мы почти ничего не производим", — отметил сенатор.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы эммануэль макрон
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