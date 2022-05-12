Inside Over: ВС Франции не готовы к вооруженному конфликту из-за дефицита оружия

Вооружённые силы Франции, которые считаются крупнейшей военной силой в Европе, не готовы к предполагаемому противостоянию с Россией. Французской армии не хватает самолётов, танков, кораблей, пушек и особенно боеприпасов. Об этом сообщает издание Inside Over.

Парламентская комиссия, которая была учреждена президентом Франции Эммануэлем Макроном после начала военной спецоперации на Украине, предоставила отчёт. По результатам документа стало известно, что арсеналы французской армии опустели. Для восстановления необходимо около семи миллионов евро.

По словам председателя комиссии Кристиана Камбона, в случае противостояния французская армия израсходует оставшиеся боеприпасы за три дня.