Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины

Несколько бойцов теробороны Украины оказались в плену на заводе "Заря" в Луганской народной республике. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По словам политика, все военнопленные смогут сообщить близким о том, что они живы и здоровы. Как отметил глава Чеченской республики, Киев оставил бойцов теробороны в качестве "пушечного мяса", ведь они не прошли необходимую боевую подготовку.

"В результате захвата завода "Заря" в районе населённого пункта Воеводовка наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины", — пояснил Кадыров.

Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский "уничтожает народ", заставляя "немощных солдат" участвовать в боях. Кадыров подчеркнул: в ещё одной группе задержанных оказалась пожарная бригада, которую Киев не предупредил о приближении российских войск.