ВС РФ нанесли удары по 16 пунктам управления и ряду складов боеприпасов ВСУ

Ряд пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ.

По информации российского министерства обороны, за прошедшие сутки удары ракетами воздушного базирования нанесены по четырём украинским пунктам управления, двум складам с боеприпасами в окрестностях Новгород-Северского Черниговской области, а также по 34 местам скопления военных и техники ВСУ.

Российские ракетчики и артиллеристы уничтожили 12 пунктов управления и два склада боеприпасов украинских военных. Удары нанесены также по 405 районам скопления военных и техники ВСУ. Кроме того, уничтожены ЗРК С-300 и три пусковые установки РСЗО "Смерч".

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 164 украинских самолёта и 125 вертолётов, 821 беспилотник, 303 ЗРК, 364 установки РСЗО, более 1470 артиллерийских орудий и миномётов, 3013 танков и других боевых бронированных машин, а также 2824 единицы спецавтотехники.