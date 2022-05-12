Российская авиация уничтожила склад вооружений ВСУ в Харьковской области

Склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожен в Харьковской области в результате авиаудара ВС РФ.

По информации российского министерства обороны, российская авиация уничтожила склад с вооружениями украинских военных накануне, 11 мая, в окрестностях Краснопавловки Харьковской области. Авиаудары нанесены также по 120 районам скопления военных и техники ВСУ, а также по станции наведения ЗРК С-300 под Одессой.

Сообщается, что подразделения ПВО ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, которые были обнаружены в окрестностях Великих Проходов и Великой Камышевахи в Харьковской области, в районе Авдеевки, Доли и Пантелеймоновки ДНР, Окнино и Фабричного ЛНР, Глубокого Черниговской области, а также Барвинка и Владимировки в Днепропетровской области.

Кроме того, российским силам противовоздушной обороны удалось перехватить в воздухе 14 снарядов систем залпового огня "Смерч" ВСУ над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм и Малая Камышеваха в Харьковской области, а также над Гончаровкой, Топольским и Донецком.