Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепропетровске (Днепре), чтобы обвинить российскую армию в убийстве мирных жителей.
СБУ обязали главных врачей областных медицинских учреждений вывезти в больницу имени Мечникова тела умерших от несчастных случаев и болезней детей и женщин.
Затем их планируется доставить на один из социальных объектов города, где будет сымитирован авиационный налёт якобы российской авиации.
Кадры "погибших гражданских" хотят опубликовать в зарубежных СМИ — сообщает RT, ссылаясь на свои источники.
Глава Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявлял, что украинская сторона провела в Харьковской области "кровавую акцию по "бучинскому" сценарию".
Укробандеровцы расстреляли в Харьковской области шесть гражданских автомобилей, на которых были вывешены белые флаги.
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными