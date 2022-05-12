Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепре и обвинят ВС РФ в убийствах

Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепропетровске (Днепре), чтобы обвинить российскую армию в убийстве мирных жителей.

СБУ обязали главных врачей областных медицинских учреждений вывезти в больницу имени Мечникова тела умерших от несчастных случаев и болезней детей и женщин.

Затем их планируется доставить на один из социальных объектов города, где будет сымитирован авиационный налёт якобы российской авиации.

Кадры "погибших гражданских" хотят опубликовать в зарубежных СМИ — сообщает RT, ссылаясь на свои источники.

Глава Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявлял, что украинская сторона провела в Харьковской области "кровавую акцию по "бучинскому" сценарию".

Укробандеровцы расстреляли в Харьковской области шесть гражданских автомобилей, на которых были вывешены белые флаги.