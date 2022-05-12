Сержант из Кизела погиб на Украине в ходе спецоперации

На Украине в ходе российской спецоперации погиб 30-летний сержант Александр Иванов из города Кизел Пермского края, об сообщает properm.ru.

"Любимый сын, любящий муж, заботливый отец, хороший друг и добрый человек — таким был Александр", — высказался о погибшем глава Кизела Андрей Родыгин.

Ранее в Тюменской области открыли мемориал, посвящённый военнослужащему Александру Слепнёву, погибшему в ходе спецоперации РФ на Украине. Тюменский боец возглавлял взвод сапёрного батальона. При выполнении боевого задания 31 марта Слепнёв погиб. Указом Президента РФ он был посмертно награждён орденом "Мужества".

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР