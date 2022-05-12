Сивков: НАТО готовится развязать атомную войну на Украине

Вашингтон уже подготовил немецкие самолёты и американские водородные бомбы В-61 для нанесения удара по Народной милиции ЛНР и ДНР. Руководство Североатлантического альянса полагает, что президент России Владимир Путин не решится на ответный удар по США.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставки западного оружия на Украину могут привести к вооружённому столкновению НАТО и России. Он не исключил возможное начало ядерной войны.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что российская сторона считает применение атомного оружия недопустимым. Однако Вашингтон должен понимать, что в случае использования американского оружия в третьих странах будет нанесён ответный удар.