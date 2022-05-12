Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказала, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ядерное оружие.
"Штаты оказывают Украине военную поддержку, но у нас не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений", — подчеркнула политик во время слушаний в сенатском Комитете по иностранным делам Конгресса США.
Вместе с этим представитель Вашингтона отметила, что американских властей нельзя назвать стороной конфликта. Штаты не намерены вводить войска на Украину, заключила Донфрид.
Ранее политолог Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru заявил, что России стоит готовиться к ядерной войне.
"Такой конфликт вероятен, потому что альянс постоянно увеличивает объёмы военной помощи Украине. Смертоносность вооружений, поставляемых Киеву, возрастает", — сказал эксперт.
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