Власти США не намерены передавать Киеву ядерные вооружения

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказала, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ядерное оружие.

"Штаты оказывают Украине военную поддержку, но у нас не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений", — подчеркнула политик во время слушаний в сенатском Комитете по иностранным делам Конгресса США.

Вместе с этим представитель Вашингтона отметила, что американских властей нельзя назвать стороной конфликта. Штаты не намерены вводить войска на Украину, заключила Донфрид.

Ранее политолог Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru заявил, что России стоит готовиться к ядерной войне.