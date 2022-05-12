Российская ПВО перехватила баллистические ракеты над островом Змеиный

Силы российской ПВО перехватили три украинские баллистические ракеты "Точка-У" над островом Змеиный в Чёрном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Над островом Змеиный сбит беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо ракет и беспилотника над Змеиным российские средства ПВО уничтожили ещё десять реактивных снарядов "Смерч" и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой народной республике, добавили в министерстве.