WSJ: Британия и США по всему миру собирают советское оружие для Украины

Великобритания производит закупки военной техники советского образца, для последующей отправки её Киеву. Об этом проинформировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Большая часть министерства обороны и военных атташе по всему миру ведет поиски оружия советского и российского производства", — цитирует Уоллеса издание The Wall Street Journal.

По словам британского министра, советское оружие можно найти в 23 странах. А предпочтение для поставок на Украину западные страны отдают ему потому, что украинские бойцы советское оружие хорошо знают.

Закупают советское оружие в странах, в которых есть его запасы, например, в Словакии и Болгарии, предлагая им взамен аналогичное западное вооружение.

Наравне с Британией поисками остатков советского оружия в разных странах мира занимаются и США. Так, ракетные комплексы С-300 были отправлены Киеву из Словакии, которой в качестве компенсации Вашингтон направил свои комплексы Patriot.