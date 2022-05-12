Великобритания производит закупки военной техники советского образца, для последующей отправки её Киеву. Об этом проинформировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.
"Большая часть министерства обороны и военных атташе по всему миру ведет поиски оружия советского и российского производства", — цитирует Уоллеса издание The Wall Street Journal.
По словам британского министра, советское оружие можно найти в 23 странах. А предпочтение для поставок на Украину западные страны отдают ему потому, что украинские бойцы советское оружие хорошо знают.
Закупают советское оружие в странах, в которых есть его запасы, например, в Словакии и Болгарии, предлагая им взамен аналогичное западное вооружение.
Наравне с Британией поисками остатков советского оружия в разных странах мира занимаются и США. Так, ракетные комплексы С-300 были отправлены Киеву из Словакии, которой в качестве компенсации Вашингтон направил свои комплексы Patriot.
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