Кремль прокомментировал слухи об "ультиматумах" Киева по расстрелу пленных

Москва прокомментировала слухи об "ультиматумах" Украины по "Азовстали".

Ранее в Интернете появилась информация, что ОП Украины поставил ультиматум российской стороне: при отказе от эвакуации раненых неонацистов из металлургического комбината "Азовсталь", киевский режим расстреляет всех русских солдат, которые находятся в плену и выйдет из переговоров.

"Не читайте эти Telegram-каналы", — дал комментарий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль не раз напоминал Украине о закреплённых международным правом гуманном отношении к военнопленным и последующей ответственности за нарушение данных норм, пишет РИА Новости.

Следком России установил много фактов бесчеловечного обращения с военнопленными и возбудил уже большое количество уголовных дел по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что для украинских пленных созданы условия, которые абсолютно соответствуют всем требованиям Женевской конвенции. Армия России также отмечала, что гарантирует соблюдение норм гуманитарного права для украинских нацистов с завода "Азовсталь", если они выйдут с белым флагом.