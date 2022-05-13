Сотрудник спецслужб России: британские офицеры руководят ВСУ на передовой

В управлении украинскими военными на передовой до сих пор регулярно участвуют, работающие под прикрытием офицеры армии Великобритании действующего резерва. Они также координируют действия различных родов войск с использованием данных разведки. Об этом рассказали изданию РИА Новости российские силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.

По словам собеседника агентства, британские офицеры работают вблизи передовой постоянно с начала военной спецоперации России. Иностранцы корректируют действия командования ВСУ и посещают пункты управления на наиболее опасных направлениях.

Например, с конца апреля было зафиксировано постоянное передвижение этих офицеров от одного командного пункта вблизи передовой к другому.

Кроме того, что британские военные прямо управляют армией Украины и координируют действия между родами войск, они ещё используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на её вводные, заявил источник. Он отметил, что это помогло ВСУ организовать оборону на главных направлениях.

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