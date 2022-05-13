Welt: самое эффективное вооружение ВСУ — турецкий БПЛА Bayraktar TB2

Немецкий военный эксперт Клаус Кристиан Мальцан полагает, что ударные беспилотники турецкого производства доказали свою эффективность в ходе боевых действий на Украине. Он отметил, что беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 является самым значимым вооружением, которое находится в распоряжении украинской армии.

"В военном отношении беспилотник по-прежнему служит своей цели, несмотря на недавние ограничения его возможностей. Судя по всему, эти беспилотные летательные аппараты являются одним из наиболее эффективных видов вооружения в украинской армии", — сообщает журналист в издании Welt.

С начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска уничтожили несколько десятков ударных дронов.