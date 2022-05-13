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Автор Дмитрий Плотников

Украина подключает Эрдогана к спасению боевиков "Азова"* с "Азовстали"

Силовые структуры

Киев рассчитывает, что прячущихся на "Азовстали" нацистов в Мариуполе освободят при непосредственном участии Турции.

Украина подключает Эрдогана к спасению боевиков "Азова"* с "Азовстали"

Ведь при посредничестве Реджепа Эрдогана из РФ на Украину выдавали экстремистов, задержанных в Крыму.

А о том, что Украина намерена эвакуировать раненых нацистов с помощью Турции, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. В эфире телеканала 1+1 она сообщила о скором начале эвакуации укробандеровцев.

По словам Верещук, Анкара будет посредником в переговорах, плюс активное участие принимет ООН и Красный Крест.

Пока на территории металлургического комбината находятся не только бойцы полка "Азов"*: там есть ВСУшники, сотрудники Нацполиции и пограничной службы.

Киев убеждён, что вызволение боевиков якобы пройдёт в несколько этапов и начнется с раненых националистов. 

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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