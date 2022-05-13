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Автор Владимир Васютченко

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель в Харьковской области

Силовые структуры

Российские подразделения ПВО сбили украинский тяжёлый истребитель Су-27 в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель в Харьковской области

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении военного ведомства. 

Также силы ПВО ВС РФ сбили 15 беспилотников ВСУ, выявленных в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, в небе над Топольским в Харьковской области удалось перехватить два украинских снаряда системы залпового огня «Смерч».

С начала спецоперации российскими военными уничтожено 165 украинских самолётов и 125 вертолётов, 842 БПЛА, более 300 зенитных ракетных комплексов, 368 реактивных систем залпового огня, более 1490 артиллерийских орудий и миномётов, свыше 3030 танков и других боевых бронированных машин,  а также 2869 единиц спецавтотранспорта.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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