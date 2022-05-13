Дмитрий Песков опроверг эвакуацию раненых боевиков с "Азовстали"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность эвакуации с металлургического комбината "Азовсталь" раненых украинских военных и боевиков "Азова"*.

По его словам, Россия исходит из слов нашего президента Владимира Путина, в которых он сказал о возможности мирного населения выйти с территории предприятия в Мариуполе. Они могут покинуть меткомбинат в любом направлении.

"Что касается военных, было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие", — резюмировал Песков.

К сдавшимся, по словам пресс-секретаря, отнесутся соответствующим образом. Помимо этого, всем раненым военнопленным окажут всю необходимую медпомощь, добавил Песков.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что на территории завода не осталось гражданских. Это "развязвает руки" бойцам ВС РФ и НМ ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.