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Автор Мария Карева

Киев направляет в Одессу дополнительные силы для захвата острова Змеиный

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы намерены в срочном порядке вывезти запасы пшеницы из Одессы, так как город в скором времени может перейти под контроль российских войск. На этом фоне Киев концентрирует в районе Одессы дополнительные силы, которые способны действовать в районе острова Змеиный.

Издание "Военное обозрение" сообщает, что в город уже направлены вертолёты, а в районе порта Одессы были замечены катера. Также отмечается повышенная активность разведывательных беспилотников. 

Кроме того, Одессу под руководством губернатора Максима Марченко готовят к обороне по сценарию Мариуполя. По плану Марченко, в качестве "опорных пунктов" выступят несколько одесских предприятий, в числе которых порт. 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
киев одесса владимир зеленский
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