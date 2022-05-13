Киев направляет в Одессу дополнительные силы для захвата острова Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы намерены в срочном порядке вывезти запасы пшеницы из Одессы, так как город в скором времени может перейти под контроль российских войск. На этом фоне Киев концентрирует в районе Одессы дополнительные силы, которые способны действовать в районе острова Змеиный.

Издание "Военное обозрение" сообщает, что в город уже направлены вертолёты, а в районе порта Одессы были замечены катера. Также отмечается повышенная активность разведывательных беспилотников.

Кроме того, Одессу под руководством губернатора Максима Марченко готовят к обороне по сценарию Мариуполя. По плану Марченко, в качестве "опорных пунктов" выступят несколько одесских предприятий, в числе которых порт.