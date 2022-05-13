Наёмники из Грузии готовы провести военную операцию по прорыву блокады города Мариуполя и выводу украинских националистов с завода "Азовсталь".
А если украинское военное командование даст добро, то это будет сделано, заявил прибывший в Грузию глава грузинского НПО "Круглый стол Свободный Кавказ" Ладо Гамсахурдия.
"Сегодня мы поговорили между собой с нашими боевыми братьями, с которыми мы воевали, а также с теми, кто распределён по разным батальонам Украины.
Мы готовы принять участие в освобождении Мариуполя, рассмотреть все возможные пути, перерезать линию к заводу "Азовсталь" и присоединиться к застрявшим там воинам батальона "Азов"*, но, к сожалению, одного желания недостаточно, поэтому мы ждем приказа военного главнокомандующего.
Главнокомандующий Украины освободит Мариуполь военным путем. Я уверен, что украинское правительство каждый день работает над освобождением Мариуполя. Если у нас будет возможность присоединиться к этой героической работе — с большим удовольствием, у нас много желающих", — пишет грузинский боевик в соцсети.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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