Грузинские наёмники готовы деблокировать Мариуполь и "Азовсталь"

Наёмники из Грузии готовы провести военную операцию по прорыву блокады города Мариуполя и выводу украинских националистов с завода "Азовсталь".

А если украинское военное командование даст добро, то это будет сделано, заявил прибывший в Грузию глава грузинского НПО "Круглый стол Свободный Кавказ" Ладо Гамсахурдия.

"Сегодня мы поговорили между собой с нашими боевыми братьями, с которыми мы воевали, а также с теми, кто распределён по разным батальонам Украины.

Мы готовы принять участие в освобождении Мариуполя, рассмотреть все возможные пути, перерезать линию к заводу "Азовсталь" и присоединиться к застрявшим там воинам батальона "Азов"*, но, к сожалению, одного желания недостаточно, поэтому мы ждем приказа военного главнокомандующего.

Главнокомандующий Украины освободит Мариуполь военным путем. Я уверен, что украинское правительство каждый день работает над освобождением Мариуполя. Если у нас будет возможность присоединиться к этой героической работе — с большим удовольствием, у нас много желающих", — пишет грузинский боевик в соцсети.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.