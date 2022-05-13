Коротченко: Украина перепродаёт до 15% полученного от НАТО вооружения

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что Украина использует нелегальные коррупционные схемы, чтобы перепродавать до 15% оружия, которое поставляют ей страны Североатлантического альянса.

"С учетом ментальности украинских силовиков и соответствующего бэкграунда в данной сфере, по экспертным оценкам, как минимум 15% процентов полученного Украиной западного оружия реэкспортируется по нелегальным схемам, в первую очередь компактные образцы типа Javelin и ПЗРК Stinger", — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Украина освоила коррупционные схемы продажи вооружения сразу после распада Советского Союза. Стране досталось большое количество советского оружия, которое хранилось на складах и было предназначено для возможной войны с НАТО. После того, как СССР распался, Киев начал активно продавать вооружение в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, подчеркнул Коротченко.

Ранее Украина поставляла станции радиоэлектронной разведки в Ирак, экспортировала крылатые ракеты Х-55 в Иран и Китай и направляла конструкторскую документацию по проектированию ракетных комплексов в КНДР, что позволило Северной Корее так преуспеть в своей ракетной программе, сказал Коротченко.

Нелегальные коррупционные схемы по продаже оружия реализовывались при участии преступных группировок, Службы безопасности Украины, Минобороны и таможни.