Кучма, Ющенко и Порошенко совместно призвали спасти нацистов с "Азовстали"

Три бывших президента Украины призывают спасти украинских нацистов с металлургического комбината "Азовсталь".

Леонид Кучма, Пётр Порошенко и Виктор Ющенко обратились к мировым лидерам с просьбой организовать эвакуацию укробандеровцев.

Всё это еще раз подтверждает исключительность боевиков "Азова"* и то, что обычные солдаты ВСУ — это люди второго сорта, за которых никто никого не будет просить. А ведь сейчас тысячи украинских солдат и офицеров погибают и уже попали в плен на других направлениях, а Зеленский и вся политическая элита продолжают упорно это игнорировать.

Выходит, Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к мировым лидерам с просьбой освободить националистов, чтобы те могли и дальше убивать русских.

А тем временем, ВС РФ и силы Донецкой народной республики сейчас не ведут зачисток территории "Азовстали", ведется "сдавливание" противника и улучшение позиций войск, сказал представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.