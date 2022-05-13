СКР: следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных

Российскими следователями допрошены около 4 тысяч сдавшихся в плен солдат ураинской армии.

Среди сдавшихся более двухсот офицеров, сообщает Следком РФ.

Следователи изъяли ряд документов, в том числе медицинские книжки и прочие материалы, что дало возможность сформировать базу с установочными данными более чем 450 националистов полка "Азов"*.

Также отмечено, что в Мариуполе Следственный комитет России осмотрел здание драматического театра, свыше 900 других объектов городской инфраструктуры, среди которых разбитые жилые дома, общежития, школы и несколько больниц.

Кроме того предъявлено очное обвинение боевику нацбата "Айдар"* Владимиру Чигировскому. Ряд бандеровцев объявлены в розыск.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.