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Автор Дмитрий Плотников

СКР: следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных

Силовые структуры

Российскими следователями допрошены около 4 тысяч сдавшихся в плен солдат ураинской армии.

Среди сдавшихся более двухсот офицеров, сообщает Следком РФ.

Следователи изъяли ряд документов, в том числе медицинские книжки и прочие материалы, что дало возможность сформировать базу с установочными данными более чем 450 националистов полка "Азов"*.

Также отмечено, что в Мариуполе Следственный комитет России осмотрел здание драматического театра, свыше 900 других объектов городской инфраструктуры, среди которых разбитые жилые дома, общежития, школы и несколько больниц.

Кроме того предъявлено очное обвинение боевику нацбата "Айдар"* Владимиру Чигировскому. Ряд бандеровцев объявлены в розыск.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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