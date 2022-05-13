Министр обороны Украины заявил, что в стране вооружат миллион человек

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине готовы вооружить и снабдить всем необходимым для участия в боевых действиях 1 млн человек.

Разников объяснил, что украинским ополченцам помогут зарубежные партнёры. Немалую роль, по словам главы Минобороны Украины, играет помощь волонтёров.

"По состоянию на конец апреля 50% всех бронежилетов, поставленных в войска, были предоставлены различными общественными организациями и волонтерами", — отметил Резников.

В конце апреля глава Минобороны Украины спрогнозировал, что вооружённые силы РФ покинут украинские территории через несколько месяцев в случае продолжения поставок оружия и введения новых антироссийских санкций.