Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине готовы вооружить и снабдить всем необходимым для участия в боевых действиях 1 млн человек.
Разников объяснил, что украинским ополченцам помогут зарубежные партнёры. Немалую роль, по словам главы Минобороны Украины, играет помощь волонтёров.
"По состоянию на конец апреля 50% всех бронежилетов, поставленных в войска, были предоставлены различными общественными организациями и волонтерами", — отметил Резников.
В конце апреля глава Минобороны Украины спрогнозировал, что вооружённые силы РФ покинут украинские территории через несколько месяцев в случае продолжения поставок оружия и введения новых антироссийских санкций.
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