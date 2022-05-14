Польша поставила на Украину бракованные танки

Солдаты ВСУ крайне недовольны польскими танками. У поставленных из Варшавы Т-72М1 плохая броня, не работают системы наведения и прицеливания.

Украинские боевики массово жалуются в соцсетях на польские танки. Боевые машины разукомплектованы, а установленные на Т-72М1 системы наведения и прицеливания часто неисправны. Уже в первых боях под Изюмом и Харьковом ВСУ потеряли 18 танков, которые передала Польша.

"Машины обладают низкими боевыми возможностями на поле боя, так как не прошли надлежащую подготовку и не имеют полной комплектации", — передаёт слова украинского военнослужащего Захар Прилепин.

По качеству бронирования машины уступают не только современным российским танкам, но даже устаревшим украинским Т-64. По мнению солдат ВСУ, спешка киевского режима в желании отправить тяжёлое вооружение на восток приводит к тому, что танки без новейших систем защиты и наведения становятся лёгкими целями для Вооружённых сил РФ.