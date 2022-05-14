Кадры боевой работы подразделений ВДВ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.
На видео показано, как личный состав ведёт наступательные действия и уничтожает огневые точки противника.
Штурм вражеских опорных пунктов ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов и экипажей БМП — боевых машин десанта.
А тем временем, с самого утра 14 мая украинские подразделения наносят хаотичные удары по Донецку, Ясиноватой и Горловке. Бьют из ракетных систем залпового огня. Уже есть раненые среди мирных граждан.
В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.