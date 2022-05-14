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Автор Антон Уткин

Генштаб ВСУ гонит в северодонецкий котёл еще 5 000 украинских солдат

Силовые структуры

Украинский генштаб решил перебросить под Северодонецк 5 000 солдат и 300 единиц техники из-под Харькова. Киев готовится к главному сражению мая-июня.

Генштаб ВСУ гонит в северодонецкий котёл еще 5 000 украинских солдат

В Донбасс срочно перебрасываются отряды территориальной обороны с Западной Украины и все имеющиеся резервные подразделения украинской армии, которые были заняты в охране границы с Белоруссией.

Решение Офиса Президента Украины вызвало явное недовольство главнокомандующего Вооруженными силами страны, сообщают киевские источники. Валерий Залужный уверен, чем больше сил будет перекинуто под Северодонецк, тем больше украинских солдат окажется в котле, они будут взяты в плен или ликвидированы.

Как утверждают западные спецслужбы, сейчас для спецоперации на Украине привлечено 105 батальонных тактических групп ВС РФ. Россия продолжает наступление: бои идут за Каменку, Северодонецк, союзные силы продвигаются в направлении сила Богородичное и Краснополья.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина валерий залужный
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