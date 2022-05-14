Военкор Сладков: по боевикам "Азова"* ведёт огонь трофейная украинская техника

Плацдарм украинских боевиков на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сжимается словно шагреневая кожа. Солдаты и офицеры ВСУ и боевики неонацистского полка "Азов"* находятся под мощными артобстрелами и ударами российской авиации. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Однако огневыми налётами не получится разрушить бомбоубежища, заметил он. Поэтому, как только дойдут до входов — начнётся боевая импровизация.

По словам военкора, на этой неделе к активным обстрелам позиций "азовцев"* присоединилась трофейная украинская техника.

"Мы наблюдали работу БТР-4 "Буцефал". Отлично получается, около трёхсот бронебойных и осколочно-фугасных снарядов улетели в цель за считанные минуты. Российским конструкторам, возможно, будет, о чём поразмыслить, при изучении этой трофейной техники", — заключил журналист.

Ранее сегодня появились сообщения, что российские силовики начали штурм завода "Азовсталь" с применением танков, пехоты и авиации. Фото бомбовых ударов выкладывали в Сеть сами боевики.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.