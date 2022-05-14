Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы с ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы с бойцами Вооружённых сил Украины.

Видео уничтожения понтона и подразделений ВСУ при попытке переправиться через реку Северский Донец уже попало с Сеть.

В результате разведывательно-поисковых действий наших мотострелков, расчётом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение бандеровцев на БМП, которое предприняло попытку переправиться по возведённой понтонной переправе.

Артогнем понтон был полностью уничтожен и затонул. Успевшая переправиться по понтонной переправе бронетехника боевиков с экипажами в ходе боя была уничтожена российскими артиллеристами и экипажами боевых машин пехоты. Часть бронированной техники бандеровцев была захвачена Армией России.