Сладков: "Уже и украинская боевая техника ведет огонь по боевикам "Азова"*

Солдаты и офицеры Украинских вооружённых сил вместе с боевиками нацбата "Азов"* в подвалах "Азовстали" находятся под мощными артиллерийскими обстрелами и ударами ВКС России.

Это сообщает известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков.

Украинский плацдарм на металлургическом комбинате в Мариуполе сжимается. Но по словам военкора, бомбоубежища огневыми налётами не разрушить. Лишь только наши дойдут до входов начнется боевая импровизация, говорит Сладков.

На этой неделе к активным обстрелам позиций полка "Азов" присоединилась украинская техника.

"Мы наблюдали работу БТР-4 "Буцефал"". Отлично получается, около трехсот бронебойных и осколочно-фугасных снарядов улетели в цель за считанные минуты", — отметил журналист.

Конструкторам России будет, о чем поразмыслить, при изучении этих трофеев, подытожил Сладков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.