СБУ организовала бунт в херсонском СИЗО: хотели устроить хаос и обвинить РФ

Служба безопасности Украины организовала бунт среди заключённых СИЗО в Херсоне, заявил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков. По его словам, целью диверсии было выпустить подследственных в город и дестабилизировать ситуацию.

Заключённые устроили бунт в минувшую среду, а позже стало известно, что беспорядки были спланированы и организованные разведкой Украины. Как подчеркнул Гуряков, ответственность за то, что натворили бы заключённые, в случае удачного побега, возложили бы на Россию.

"Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года", — рассказал Гуряков РИА Новости.

Силами местных сотрудников и военной полиции России бунт удалось подавить и не допустить массового бегства. В результате один заключённый погиб. По словам Гурякова, подобные инциденты уже случались и плотно отрабатываются СБУ. Однако после того, как вспыхнул бунт, он решил связаться с российскими военными.