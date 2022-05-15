Россия с акватории Чёрного моря уничтожила объекты ВСУ во Львовской области

Российские вооружённые силы уничтожили объекты украинской армии во Львовской области.

Сообщается, что удары наносились крылатыми ракетами с акватории Чёрного моря.

Как сообщил глава региона Максим Козицкий, под утро, около 04:30 был нанесен ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры.

Воздушное командование "Запад" заявило, что сбило две ракеты, однако не сообщило сколько их было всего. Запуск крылатых ракет, скорее всего, совершался с подводных лодок.

За ночь высокоточные ракеты поразили 2 пункта управления ВСУ, 11 ротных опорных пунктов бандеровцев и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов боевиков.