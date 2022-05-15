Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой

Попавшему в плен бойцу ВСУ по имени Сергей российские военные разрешили позвонить домой жене. На кадрах, опубликованных военкорами "Русской Весны", видно, как он со слезами на глазах отвечает на вопросы и умоляет посодействовать в плане обмена.

Супруга стала расспрашивать о знакомых, которых не могут найти их жёны. На это Сергей ответил, что многие погибли в бою.

Сам он сказал жене, чтобы она просила о том, чтобы их скорее поменяли на российских пленных. Женщина уверенно ответила, что сейчас "меняют Мариуполь", а потом дойдёт очередь и до них. Однако она просто повторила то, что каждый день говорят украинцам их телевизионные пропагандисты.

После столь "обнадёживающих" слов супруги боец ВСУ передал приветы матери и детям и поспешил быстрее завершить разговор.