Поддубный: "Союзные силы вышли к населенному пункту Нью-Йорк"

Накануне российская армия и силы ЛДНР вышли к населённому пункту Нью-Йорк (бывшее Новгородское) и выбили подразделения ВСУ с укреплённых позиций на подступах к посёлку.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Также с места информируют, что бойцами первого отдельного мехбата территориальной обороны Донецкой народной республики при поддержке армии РФ, в частности, артиллерийских войск, удалось уничтожить укрепрайон на подступах к населённому пункту.

Там находились позиции подразделения 25 бригады бандеровцев, которых позже сменили теробороновские отряды. Артиллерия ВС РФ полностью накрыла укрепрайон, вынудив боевиков бросить позиции и спешно бежать.