Накануне российская армия и силы ЛДНР вышли к населённому пункту Нью-Йорк (бывшее Новгородское) и выбили подразделения ВСУ с укреплённых позиций на подступах к посёлку.
Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Также с места информируют, что бойцами первого отдельного мехбата территориальной обороны Донецкой народной республики при поддержке армии РФ, в частности, артиллерийских войск, удалось уничтожить укрепрайон на подступах к населённому пункту.
Там находились позиции подразделения 25 бригады бандеровцев, которых позже сменили теробороновские отряды. Артиллерия ВС РФ полностью накрыла укрепрайон, вынудив боевиков бросить позиции и спешно бежать.
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.