Жёны и матери боевиков с "Азовстали" вылетели в Турцию к Эродогану

Супруги и матери ВСУшников и националистов с "Азовстали" вылетели в Турцию.

Там они хотят попасть на приём к президенту Реджепу Эрдогану.

Из аэропорта женщины даже записали видеообращение. В нём они заявили, что летят в Турцию, чтобы попросить содействия в спасении боевиков.

Надо отметить, что бойцы ВСУ, а также нацисты из нацбатальона "Азов"* не раз обращались и к мировому сообществу, и к своему правительству, чтобы те помогли им выбраться из подземелий металлургического комбината.

Однако ни Папа Римский, ни Джо Байден, ни Офис президента Украины во главе с Владимиром Зеленским, никто не может помочь им.

И только Вооружённые силы России вместе с силами республик Донбасса будут решать судьбу нацистов, на совести которых огромное количество преступлений против мирных жителей Мариуполя.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.