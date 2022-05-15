В Рубежном убиты 7 наёмников из США, участвовавших в боях на стороне Киева

В Рубежном убиты семь граждан США, участвовавших в боях на стороне бандеровцев.

Боец объединённых сил показывает паспорт американца, который был ликвидирован нашими военными. По словам русского солдата, погибший наёмник из США был спецназовцем.

"Американцы убыли в мир иной и оставили после себя нам "Джавелины" документы и вооружение", — говорит ополченец.

Он отмечает, что какая-то часть из наёмников были инструкторами, но, когда началась очень горячая фаза боевых действий, то сюда начали поступать и боевики спецназа. Они бросались в те точки, которые были для украинской стороны наиболее важными.

Солдат-освободитель рассказывает, что, по сути, они становились такой же мишенью, как и остальные националисты.