Daily Express: Как минимум три британских наёмника находятся на "Азовстали"

Страсти вокруг прячущихся в подземельях металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе боевиков, не утихают.

Напомним, там сидят члены нацбата "Азов"* и военнослужащие ВСУ.

Это, если взять украинцев. Но кроме них в бункерах завода находятся и иностранные наёмники. По информации, здесь сейчас скрываются специалисты из Канады, Соединённых Штатов, Великобритании, Франции. Да и то, если нацисты не "убрали" их, как лишних "языков".

Однако издание Daily Express бодро рапортует, что "британские бойцы среди сотен солдат, оказавшихся в ловушке в украинском портовом городе Мариуполь, продолжают отчаянно сопротивляться российским войскам".

"Все три парня на металлургическом заводе служили в армии Британии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены "серьёзностью" конфликта", — цитирует газета другого наёмника из Британии.

Они поехали туда до начала специальной операции, чтобы "присоединиться к украинцам на востоке". Но британцев отправили на юг, где они пополнили нацистский полк "Азов"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.