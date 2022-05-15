Politico: на Украине появился новый "призрак Киева" — лётчик с позывным "Сок"

Украинский лётчик с позывным "Сок" признался, что всегда находится рядом со своим истребителем МиГ-29 и, по его словам, живёт в "состоянии постоянной готовности". 29-летний пилот дал развёрнутое интервью по Skype изданию Politico. Лётчик решил не показывать своего лица "в целях безопасности".

Журналисты отметили, что слова украинца были "холодными и серьёзными". Он заявил, чтобы эффективно выполнять свою работу, он должен быть таким всегда.

"Я не могу сказать, что у нас есть превосходство в воздухе", - признал "Сок".

Он подчеркнул, что поставленные Киеву американские зенитные комплексы "Стингер" оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить российские самолеты. "Сок" отметил, что Украине необходимы F-15 и F-16. По его оценкам, потребуется около двух недель, чтобы научиться летать на американских самолётах.

Также он прокомментировал "призрака Киева" Степана Тарабалку, который был сбит во время полёта в марте. Ранее многие западные СМИ заявили, что якобы "призрак" лично уничтожил несколько десятков российских самолетов. Вскоре украинское командование было вынуждено опровергнуть этот фейк. В марте майор Тарабалка погиб в воздушном бою.