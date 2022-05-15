Украинский лётчик с позывным "Сок" признался, что всегда находится рядом со своим истребителем МиГ-29 и, по его словам, живёт в "состоянии постоянной готовности". 29-летний пилот дал развёрнутое интервью по Skype изданию Politico. Лётчик решил не показывать своего лица "в целях безопасности".
Журналисты отметили, что слова украинца были "холодными и серьёзными". Он заявил, чтобы эффективно выполнять свою работу, он должен быть таким всегда.
"Я не могу сказать, что у нас есть превосходство в воздухе", - признал "Сок".
Он подчеркнул, что поставленные Киеву американские зенитные комплексы "Стингер" оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить российские самолеты. "Сок" отметил, что Украине необходимы F-15 и F-16. По его оценкам, потребуется около двух недель, чтобы научиться летать на американских самолётах.
Также он прокомментировал "призрака Киева" Степана Тарабалку, который был сбит во время полёта в марте. Ранее многие западные СМИ заявили, что якобы "призрак" лично уничтожил несколько десятков российских самолетов. Вскоре украинское командование было вынуждено опровергнуть этот фейк. В марте майор Тарабалка погиб в воздушном бою.
"Мы все - призраки Киева", - торжественно заключил пилот с позывным "Сок".
Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.