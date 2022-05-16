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Автор Игорь Рябов

Кадыров предостерёг Эрдогана от обмана украинскими националистами с "Азовстали"

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил президенту Турции Реджепу Эрдогану о том, что в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся преступники, которые уничтожали население Донбасса.

Кадыров предостерёг Эрдогана от обмана украинскими националистами с "Азовстали"

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара выражает готовность эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с "Азовстали".

Кадыров напомнил Эрдогану, что батальон "Азов"* является фашистско-нацистским преступным вооруженным формированием, которое убивало мирных жителей Донбасса. По словам чеченского лидера, на заводе "Азовсталь" националисты "удерживают мирных граждан, используя их как живой щит". Он отметил, что члены "Азова"* регулярно выступали с оскорблениями в адрес ислама и его ценностей. Российские мусульмане осудили подобные высказывания и решение Турции поставлять Украине беспилотники "Байрактар", добавил Кадыров.

Он назвал азовцев* убийцами и безбожниками, которые хотят выставить себя жертвами агрессии РФ, и предостерёг Эрдогана от обмана украинскими националистами.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция украина рамзан кадыров реджеп эрдоган
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