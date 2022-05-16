Алёхин: взятие Попасной позволит ВС РФ сформировать малые котлы на южном фронте

Военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алёхин прокомментировал ситуацию, складывающуюся на южном фронте в Донбассе. По его словам, российские войска заняли выгодный плацдарм и вышли на разные направления благодаря взятию под контроль Попасной. Это открывает новые возможности для формирования малых котлов.

"Это позволит нам организовать малые котлы в районе Лисичанска. Завершается оперативное окружение в районе Авдеевки и поддавливается с этой стороны, чтобы соединиться с подразделениями ДНР/ЛНР на изюмском направлении и полностью замкнуть донбасскую группировку", — сказал он в интервью изданию "Украина.ру".

По словам Алёхина, согласно разведданным, в треугольнике Попасная-Лисичанск-Северодонецк находятся от 10 до 15 тыс. профессиональных военных украинской стороны. В общей сложности Киев перебросил на донбасский фронт от 75 до 80% боеспособных подразделений ВСУ.