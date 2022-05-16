ВС РФ ведут штурм в районе трассы Авдеевка-Константиновка в ДНР

В одной из самых горячих точек специальной военной операции на Украине — Авдеевском направлении — продолжаются бои. ВС РФ ведут наступление, взяв в полукольцо войска противника к северо-западу от Донецка. По позициям ВСУ наносятся удары артиллерии и авиации.

Вместе с тем российские войска штурмуют район трассы, которая соединяет Авдеевку с Константиновкой (город, находящийся в нескольких километрах от Артёмовска). Огневой контроль осуществляется на южном участке этой дороги (Н-20) от Новобахмутовки. Это мешает проведению ротации, перегруппировке, подвозу вооружения и боеприпасов ВСУ.

Удары ВС РФ наносятся также в районе населённого пункта Нью-Йорк (ранее — Новгородское) к северу от Новобахмутовки и к западу от Горловки, сообщает "Военное обозрение".