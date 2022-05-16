"Сотая" бригада уничтожает украинских боевиков прямо в окопах

Объединённые сил РФ и ЛДНР продолжают спецоперацию по демилитаризации Украины.

Появилось видео, как 100-ая бригада уничтожает националистов прямо в окопах.

Об этом рассказывает военный корреспондент Семён Пегов.

Беспилотники сняли видео, где зафиксирована ликвидация бандеровцев артиллеристами Народной милиции ДНР. Уничтожены боевики ВСУ с помощью пушки "Рапира" калибром 100-миллиметров.

Аэроразведка 100-й бригады, которой руководит легендарный донбасский командир с позывным "Ветер", не только смогла выявить нахождение укронацистов прямо на огневых точках, но и обеспечила ювелирное попадание снарядов точно в окоп с боевиками.